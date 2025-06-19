Диетологи назвали лучшую специю при запорах

Научно доказано, что травы и специи поддерживают работу иммунной системы. Особняком при этом стоит имбирь. И вот почему.

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Катрина Кокс, магистр наук, дипломированный диетолог, владелица Katrina Cox Nutrition, LLC, отмечает, что имбирь - одна из лучших специй для лечения запоров и улучшения моторики кишечника. Он помогает наладить работу пищеварительного тракта и пищеварения. Кроме того, в имбире содержится гингерол. Это соединение известно преимуществами для здорового пищеварения, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Имбирь также помогает справиться с тошнотой.

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Алисса Симпсон, RDN, диетолог по вопросам здоровья пищеварительного тракта и владелица Nutrition Resolution, говорит, что запор чаще всего можно вылечить с помощью питания и изменения образа жизни. Это включает добавление в рацион специй для поддержки пищеварения и нормальной работы кишечника.

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