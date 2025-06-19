Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала, чем может грозить укус белки в парке.

В разговоре с URA.RU она отметила, что от этих грызунов можно заразиться лептоспирозом.

«(Это. — RT) бактериальная инфекция, которая может попасть в организм через слизистые оболочки, повреждения на коже, ЖКТ и мочеполовую систему из заражённой воды, продуктов, почвы или при прямом контакте с больным животным. У человека она может вызвать лихорадку, головную боль и боль в мышцах», — подчеркнула эксперт.

По её словам, белка также может быть переносчицей бешенства. Если грызун всё-таки укусил, следует срочно промыть рану водой с мылом и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Ранее россиян предупредили, что ежи могут быть переносчиками бешенства.