Vanitatis: постельное белье оптимальное менять один раз в неделю

Смена постельного белья не реже одного раза в неделю помогает избежать кожных проблем и заболеваний дыхательной системы. Об этом заявил испанский фармацевт Альваро Фернандес. Слова эксперта приводит издание Vanitatis. По словам специалиста, на простынях и наволочках естественным образом скапливаются омертвевшие клетки кожи, пот, остатки косметики и слюна. Кроме того, на ткани остаются волосы, которые также могут быть источником загрязнения, что создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибков. Фернандес отметил, что сон в грязной постели может привести к раздражению кожи, появлению акне, зуду в глазах и носу, аллергическим реакциям и даже к затрудненному дыханию. Чтобы снизить риски, эксперт посоветовал менять постельное белье раз в неделю. Специалист добавил, что особенно важно чаще менять простыни, пододеяльники и наволочки людям, которые сильно потеют, спят без одежды или живут с домашними животными. Эксперт подчеркнул, что проветривание спальни полезно для здоровья, однако оно не заменяет регулярной стирки. Соблюдение гигиены текстиля не только повышает комфорт сна, но и помогает предотвратить респираторные и дерматологические заболевания.

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