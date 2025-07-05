Как сделать акне невидимым: секреты ухода за кожей
Принято считать, что акне — проблема исключительно подростков, но это не так. Прыщи, воспаления, подкожные узлы могут появляться в любом возрасте, заверила дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Яна Анточи. Врач рассказала "Рамблеру" о том, как ухаживать за проблемной кожей, чтобы улучшить внешний вид и качество жизни.
Почему появляется акне
Акне — это воспалительный процесс в сально-волосяном фолликуле. В норме сальные железы вырабатывают кожное сало для защиты и увлажнения кожи, но когда себума становится чрезмерно много, а поры забиваются ороговевшими клетками, возникают идеальные условия для размножения бактерий Cutibacterium acnes — возбудителя угревой сыпи.
Проблемы лечения
Акне сложно лечить, так как это не просто заболевание, а целый синдром, у каждого со своими причинами. И универсального решения проблемы существует. Годами дерматологи боролись не только с прыщами, но и с мифами о них. Например, что шоколад вызывает акне, что загар лечит кожу, что чем больше умываться, тем быстрее исчезнут воспаления. Это не только бесполезно, но и вредно.
Еще одна проблема кроется в поздней диагностике. Люди до последнего оттягивают визит к врачу, пользуясь советами из интернета, «бабушкиными» методами и доверяя рекламе чудодейственных средств. В итоге акне переходит в хроническую форму, оставляет рубцы и постакне, а в некоторых случаях даже провоцирует стресс и депрессию.
Правила ухода за проблемной кожей
Лечение акне всегда требует индивидуального подхода, который разрабатывает только врач. Однако есть базовые принципы, без которых терапия не работает. Один из них — мягкое очищение кожи. Умываться необходимо утром и вечером с использованием деликатных средств без агрессивных поверхностно-активных веществ (ПАВ). Людям с высыпаниями на лице необходимо забыть о скрабах, спиртовых лосьонах и других сушащих кожу средствах.
Жирная кожа нуждается не в подсушивании, а в сбалансированном уходе. Легкие некомедогенные кремы с церамидами, ниацинамидом и пантенолом помогают восстановить барьер и снизить воспаление. Также важно использовать лечебную косметику и аптечные препараты. Средства с ретиноидами или бензоилпероксидом назначает дерматолог. При средней и тяжелой форме акне назначают местные антибиотики или системные препараты, применять их можно только под контролем врача.
Как питьевой режим влияет на пищеварение
Немаловажную роль в борьбе с акне играет образ жизни. Сон, питание, уровень стресса и даже физическая активность сказываются на состоянии кожи. Сбалансированный рацион, употребление достаточного количества воды (в среднем около 2-2,5 литра) и ограничение продуктов с высоким гликемическим индексом, — это те моменты, которых не избежать при лечении кожи. Важно не забывать регулярно следить за состоянием кожи, и, если это необходимо, сразу обращаться к специалисту.