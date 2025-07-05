Как сделать акне невидимым: секреты ухода за кожей

Принято считать, что акне — проблема исключительно подростков, но это не так. Прыщи, воспаления, подкожные узлы могут появляться в любом возрасте, заверила дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Яна Анточи. Врач рассказала "Рамблеру" о том, как ухаживать за проблемной кожей, чтобы улучшить внешний вид и качество жизни.

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Почему появляется акне

Акне — это воспалительный процесс в сально-волосяном фолликуле. В норме сальные железы вырабатывают кожное сало для защиты и увлажнения кожи, но когда себума становится чрезмерно много, а поры забиваются ороговевшими клетками, возникают идеальные условия для размножения бактерий Cutibacterium acnes — возбудителя угревой сыпи. Яна Анточи Врач-косметолог «Московской школы косметологии»

Проблемы лечения

Акне сложно лечить, так как это не просто заболевание, а целый синдром, у каждого со своими причинами. И универсального решения проблемы существует. Годами дерматологи боролись не только с прыщами, но и с мифами о них. Например, что шоколад вызывает акне, что загар лечит кожу, что чем больше умываться, тем быстрее исчезнут воспаления. Это не только бесполезно, но и вредно.

Еще одна проблема кроется в поздней диагностике. Люди до последнего оттягивают визит к врачу, пользуясь советами из интернета, «бабушкиными» методами и доверяя рекламе чудодейственных средств. В итоге акне переходит в хроническую форму, оставляет рубцы и постакне, а в некоторых случаях даже провоцирует стресс и депрессию. Яна Анточи Врач-косметолог «Московской школы косметологии»

Правила ухода за проблемной кожей

Лечение акне всегда требует индивидуального подхода, который разрабатывает только врач. Однако есть базовые принципы, без которых терапия не работает. Один из них — мягкое очищение кожи. Умываться необходимо утром и вечером с использованием деликатных средств без агрессивных поверхностно-активных веществ (ПАВ). Людям с высыпаниями на лице необходимо забыть о скрабах, спиртовых лосьонах и других сушащих кожу средствах.

Жирная кожа нуждается не в подсушивании, а в сбалансированном уходе. Легкие некомедогенные кремы с церамидами, ниацинамидом и пантенолом помогают восстановить барьер и снизить воспаление. Также важно использовать лечебную косметику и аптечные препараты. Средства с ретиноидами или бензоилпероксидом назначает дерматолог. При средней и тяжелой форме акне назначают местные антибиотики или системные препараты, применять их можно только под контролем врача. Яна Анточи Врач-косметолог «Московской школы косметологии»

Как питьевой режим влияет на пищеварение

Немаловажную роль в борьбе с акне играет образ жизни. Сон, питание, уровень стресса и даже физическая активность сказываются на состоянии кожи. Сбалансированный рацион, употребление достаточного количества воды (в среднем около 2-2,5 литра) и ограничение продуктов с высоким гликемическим индексом, — это те моменты, которых не избежать при лечении кожи. Важно не забывать регулярно следить за состоянием кожи, и, если это необходимо, сразу обращаться к специалисту.