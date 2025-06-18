Депутат предложил ввести перерывы для работающих за компьютером

Член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб (ЕР) предложила обязать работодателей предоставлять технологические перерывы для отдыха сотрудникам, работающим за компьютерами. Обращение о необходимости такого закона направлено в Министерство труда РФ.

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В документе, который приводит РИА Новости, подчеркивается, что действующие нормы трудового законодательства не предусматривают обязанности работодателей предоставлять перерывы работникам, чья деятельность связана с использованием компьютеров.

В обращении упоминается широкое распространение компьютерной техники в различных видах работ и должностях, а также рост заболеваемости глазными недугами и проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Депутат предлагает установить частоту и продолжительность таких перерывов на основе медицинских данных и экспертных заключений.