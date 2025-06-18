Некоторые продукты действительно обладают научно подтвержденной антиканцерогенной активностью.

Например, черная смородина и черника богаты антоцианами и мироцетином – веществами, которые снижают мутации в ДНК и уменьшают риск развития рака толстого кишечника. Сушеный имбирь способен вызывать апоптоз – гибель поврежденных клеток, особенно при раке кишечника.

Зеленый чай, особенно при регулярном употреблении (до 5 чашек в день), действует как мощный антиоксидант. По данным мета-анализа 2022 года, он снижает риск рака простаты на 20%. Также важно включать в рацион брокколи и брюссельскую капусту – они активируют гены, отвечающие за детоксикацию.

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Наконец, лук и чеснок содержат кверцетин и фитонциды, и ежедневное их употребление связано с 22% снижением риска опухолей желудочно-кишечного тракта.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач-гастроэнтеролог Татьяна Жукова.