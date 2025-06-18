Названы причины высокого холестерина у людей, ведущих здоровый образ жизни

Кардиолог Хосе Абельян предупредил, что у людей, ведущих здоровый образ жизни, тоже может быть повышен уровень холестерина в крови. Три причины, по которым это происходит, он назвал в беседе с изданием Vanitatis.

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Как отметил Абельян, одной из самых распространенных причин является переход на низкоуглеводную диету. Также холестерин у здоровых людей может повышаться из-за интервального голодания, отметил он. Кроме того, по словам врача, с данной проблемой могут столкнуться люди, которые находятся в состоянии хронического стресса.

При этом медик подчеркнул, что во всех трех случаях высокий уровень холестерина не представляет опасности для сердечно-сосудистой системы. При интерпретации результатов анализов всегда необходимо учитывать контекст, заключил специалист.

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