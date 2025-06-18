Врач рассказал о предстоящем Дне йоги на ВДНХ

Главный врач городской поликлиники №220 Андрей Тяжельников заявил, что йога помогает не только поддерживать физическую форму, но и сохранять ментальное здоровье. Специалист рекомендовал перед началом занятий проконсультироваться с врачом, так как существуют противопоказания, включая злокачественные образования и обострения хронических заболеваний.

«Любая физическая активность – это, несомненно, польза для организма. Если мы говорим про занятия йогой, то она приносит пользу и для здоровья тела, и для ментального здоровья, так как считается не только физической активностью, но и философской практикой. Конечно, каждый сам решает, насколько следовать философским течениям, но польза физических упражнений неоспорима. Йога, имея множество направлений, включает в себя самые разные типы нагрузок – силовую, кардио, тренировку баланса, а также дыхательные упражнения. Все это позитивно сказывается на общем самочувствии, здоровье мышц и суставов, а также положительно влияет на нервную систему», – пояснил Тяжельников АГН «Москва».

21 июня на ВДНХ пройдут празднования Международного дня йоги, где можно будет посетить сессии под руководством опытных инструкторов из России и Индии. Врач подчеркнул, что это отличная возможность как для новичков, так и для опытных практиков. По словам специалиста, регулярные занятия йогой способствуют улучшению не только физического, но и психологического состояния, помогая справляться со стрессом и поддерживая эмоциональное равновесие.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.