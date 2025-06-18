Врач назвала семь шагов для укрепления детского иммунитета

Каникулы без простуд: врач назвала 7 шагов для укрепления детского иммунитета
Даже в теплое время года ребенок может заболеть: простуды, вирусы, слабый иммунитет, и каникулы превращаются в кошмар. «ФедералПресс» выяснил у эксперта, как летом укрепить иммунитет ребенка и избежать простуд и осложнений. Советы дала врач-гигиенист, кандидат медицинских наук Виктория Симонова.
«Лето – идеальный период для профилактики и восстановления. В это время иммунитет лучше всего реагирует на естественные стимулы: движение, солнце, свежий воздух, питание», – пояснила Симонова.
По ее словам, укрепление защитных сил требует комплексного подхода. Эксперт выделила 7 шагов:
Своевременная диагностика
Первый шаг – выявить скрытые проблемы. Врач рекомендует провести базовые лабораторные анализы и оценить общее состояние ребенка, чтобы исключить хронические очаги ослабления иммунитета.
Борьба с паразитами
Паразиты напрямую угнетают иммунитет. Симонова отмечает: снижение тонуса, проблемы с пищеварением, кожные высыпания и постоянная усталость могут указывать на паразитоз. Важно своевременно проводить антипаразитарную чистку и следить за личной гигиеной.
Восстановление микрофлоры
Около 80 % иммунных клеток находятся в кишечнике. Поддержка микробиома – важнейшее условие для защиты организма. В рационе должны быть ферментированные продукты и пробиотики.
Натуральные средства вместо аптечки
Частое использование антибиотиков и чрезмерное медикаментозное лечение ослабляют защитные силы. Врач рекомендует натуральные средства: цинк, витамины С и D, а также продукты с антимикробным действием – бруснику, шалфей, мяту.
Детокс после заболеваний
Вирусы могут накапливаться в клетках и мешать восстановлению. После болезни полезно проводить мягкую детоксикацию, особенно если были применены антибиотики или вакцины.
Борьба со стрессом
Переход в сад или школу – стресс для организма. Он повышает уровень кортизола и подавляет иммунитет. Важно наладить режим сна, ограничить экраны и чаще гулять на свежем воздухе.
Индивидуальные протоколы
Каждому ребенку необходим свой набор оздоровительных мер. Натуропатические схемы должны учитывать возраст, текущее состояние и образ жизни.
В завершение Симонова подчеркнула:
«Укрепление иммунитета — это не таблетки. Это системный, продуманный процесс, который начинается с внимания к организму».