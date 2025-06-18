Эксперт объяснила, почему суши опасны для здоровья

18 июня отмечается Международный день суши — популярного блюда японской кухни, которое завоевало сердца людей по всему миру. Суши состоят из приправленного уксусом риса и морепродуктов. Однако употребление сырой рыбы, используемой в суши, может быть опасным из-за риска заражения паразитами и бактериями, вызывающими острые кишечные инфекции. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

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Морская рыба может содержать микроорганизмы, даже при соблюдении санитарных норм. Одной из таких инфекций является анизакидоз, вызываемый личинками червей рода Anisakis. Симптомы включают боли в животе, тошноту, рвоту и диарею. В тяжёлых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Кроме того, возможны заражения листериями, сальмонеллами и вибрионами, особенно опасными для людей с ослабленным иммунитетом, детей и беременных.

Рыба является опасным аллергеном, предупредила врач. Причём у взрослых людей без выявленной ранее аллергии на морепродукты, при употреблении суши может возникнуть анафилактическая реакция.

Ведь соевый соус, содержащий сою и пшеницу, также является сильным аллергеном, способным вызвать кожные высыпания, расстройства пищеварения и отёки. Васаби, часто заменяемый пастой с искусственными добавками, тоже может спровоцировать аллергию. Даже имбирь, обычно считающийся низкоаллергенным продуктом, иногда вызывает аллергические реакции.

Людям с аллергиями, бронхиальной астмой или хроническими заболеваниями пищеварительной системы рекомендуется выбирать простые суши с минимальным количеством ингредиентов и избегать экзотических добавок и острых соусов.