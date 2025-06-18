Как улучшить физическую форму без посещения спортзала

Привычка регулярно выполнять упражнения с собственным весом поможет улучшить физическую форму и общее самочувствие без посещения спортзала. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на ученых.

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Так, например, можно делать приседания, отжимания, подъемы на носки и наклоны вперед. По их словам, такая регулярная нагрузка позволяет запустить в организме процессы адаптации — укрепить мышцы, улучшить кровообращение и снизить уровень стресса.

«Исследователи называют такие короткие подходы «двигательными перекусами» — и утверждают, что они не менее полезны, чем полноценные тренировки», — добавили в сообщении.

Доктор медицинских наук, заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии Научно-клинического центра №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Аркадий Беджанян до этого говорил, что физическая активность может снизить риск развития онкологических болезней. Так, главным эффектом от физнагрузок является снижение уровня половых гормонов и инсулина. Врач пояснил, что они принимают участие в развитии и прогрессировании некоторых видов онкозаболеваний.