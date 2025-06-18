Ученые рассказали о рисках употребления безалкогольного пива

Всё больше людей выбирают безалкогольное пиво как более здоровую альтернативу алкоголю, однако новые исследования показывают, что оно не так безвредно, как кажется.

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Группа учёных из Германии и США провела эксперимент с участием 44 молодых мужчин. Они в течение четырёх недель ежедневно употребляли по две бутылки безалкогольного пива объёмом 330 мл или воду. Анализы крови показали, что у участников, пьющих безалкогольное пиво, повысился уровень сахара и инсулина в крови — признаки риска развития диабета второго типа. Также отмечалось увеличение уровня вредного холестерина и триглицеридов, связанных с заболеваниями сердца. Особенно опасными оказались виды пива с ароматизаторами, такие как пшеничное или «смешанное» пиво с цитрусовыми добавками.

Исследователи подчeркнули, что, несмотря на отсутствие алкоголя, такие напитки могут негативно влиять на обмен веществ из-за высокой калорийности и содержания сахара.