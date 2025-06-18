Тренер посоветовала упражнения для укрепления спины

Тренер Ольга Дерендеева-Куртова посоветовала упражнения для укрепления спины. Ее комментарий приводят «Известия».

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Для проработки глубоких мышц-стабилизаторов специалист рекомендовала выполнять различные варианты разгибаний, включая классическую «лодочку» и ее модификации. Тяговые движения одной или двумя руками в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также подтягивания, по словам тренера, эффективно развивают широчайшие мышцы. Чтобы обеспечить гармоничное развитие всей мышечной группы, Дерендеева-Куртова предложила включить в тренировочный комплекс гиперэкстензию и различные виды планок.

«Подбор упражнений индивидуален и зависит от особенностей человека, целей и задач тренировки», — отметила тренер, назвав оптимальными занятия три раза в неделю.

Кроме того, она заявила о необходимости провести консультации со специалистами, если имеются боли в спине.

Ранее фитнес-тренер Елизавета Прокудина посоветовала простейшее упражнение для людей старше 50 лет. Она рекомендовала стоять на одной ноге с закрытыми глазами по 20-30 секунд в день.