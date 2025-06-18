Что будет, если выпивать бутылку пива в день

Пиво является высококалорийным напитком, употребление которого приводит к увеличению массы тела и появлению характерного пивного животика, однако это не самые большие проблемы, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

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Врач рассказал, что содержание кобальта в пивной пене оказывает серьезное влияние на сердце и сосуды. Он объяснил, что из-за этого развивается так называемый «синдром бычьего сердца», при котором происходит расширение сердечных полостей и утолщение стенок. Это приводит к повышенной нагрузке на орган и ускоренному износу сердечных волокон, добавил доктор.