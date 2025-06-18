Эксперт объяснила, почему беременным не стоит принимать антибиотики

Прием антибиотиков во время беременности или ребенком в первые годы жизни может спровоцировать набор лишнего веса в будущем. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.

"Есть систематические обзоры, которые появились буквально в последние пару лет, которые доказывают, что прием матерью во время беременности антибиотиков, особенно не один курс, и детьми в раннем возрасте, то есть на первом или втором году жизни, приводит к быстрому старту [роста] избыточной массы тела, ожирения. Мы знаем, сколько наших сограждан занимается самолечением. У таких очень нужных для серьезных инфекционных ситуаций препаратов, как антибиотики, есть вот эта обратная сторона", - сказала она на сессии "Лишний вес - эпидемия наших дней: как переломить негативный тренд".

Намазова-Баранова отметила, что первые 1 000 дней жизни ребенка являются определяющими, так как в этот период происходит "программирование здоровья". "То есть если мы в это время поможем, применим правильные технологии восстановления здоровья, мы вернем траекторию на вот эту здоровую линию, и тогда человек дальше по жизни пойдет здоровым", - сказала она.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы: Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.