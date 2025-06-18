Врач объяснил, как уберечь себя от рака

Более агрессивное течение онкозаболевания и худшие показатели выживаемости после лечения были отмечены у курящих людей. Отказ от курения является эффективным способом снижения риска развития онкологической патологии, на поздних стадиях такое решение может улучшить результаты терапии и уменьшить вероятность рецидивов, сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков.

"Курение остается одним из ведущих факторов, способствующих развитию рака кишечника. <…> Среди мужчин-курильщиков вероятность развития рака левой части ободочной кишки была на 39% выше по сравнению с никогда не курившими, а у женщин - на 20%. У курильщиков также отмечается более агрессивное течение заболевания и худшие показатели выживаемости после лечения. Именно поэтому отказ от курения является одним из наиболее эффективных способов снижения риска развития онкологической патологии, и даже на поздних стадиях он может улучшить результаты терапии и уменьшить вероятность рецидивов", - пояснил врач-радиотерапевт Алексей Уланов, чьи слова привели в пресс-службе.

При этом пациентами, которые не могут полностью отказаться от курения, в рамках концепции модификации рисков могут рассматриваться бездымные табачные изделия. По словам Уланова, временный переход на системы нагревания табака поможет уменьшить риск развития онкозаболеваний. Но важным является полный отказ от курения в дальнейшем.

В ассоциации добавили, что, по исследованиям Всемирной организации здравоохранения, ровно половину онкозаболеваний можно предотвратить, изменив факторы риска.

"У пациентов с избыточной массой тела риск развития колоректального рака повышается на 30-40%, причем наиболее подвержены этому мужчины, - пояснил Уланов. - Контроль массы тела и регулярная физическая активность являются ключевыми элементами первичной профилактики рака кишечника. Снижение веса на 5-10% может существенно уменьшить вероятность развития онкологических заболеваний, а также улучшить прогноз у пациентов, уже столкнувшихся с диагнозом".

Важную роль играет питание, например, сокращение потребления красного и переработанного мяса снижает риск развития рака кишечника. Также необходимо употреблять в пищу больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и нежирных белков.