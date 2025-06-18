Онколог рассказал, что приводит к колоректальному раку

Колоректальный рак является одним из самых распространенных видов рака в мире, занимающий 3-е место по частоте выявления и 2-е место по количеству смертей среди злокачественных новообразований. При этом среди злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта этот вид рака занимает первое место.

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По словам врача-онколога, заведующего ЦАОП Калачевской ЦРБ Кирилла Агапова, коварство этого вида рака заключается в том, что он разевается медленно и не дает о себе знать на начальных стадиях.

Заподозрить наличие опухоли можно при появлении крови в кале, хронических болей в животе, дискомфорте после еды, вздутии, нестабильном стуле и болезненной дефекации.

Агапов отметил, предупредить развитие колоректального рака легче, чем вылечить его. Основной группой риска онколог назвал людей, ведущих сидячий образ жизни.

Также среди основных факторов риска – неправильное питание, наследственность, хронические болезни кишечника, запоры, избыточный вес, возраст старше 50 лет.

Агапов рекомендовал для профилактики болезни больше двигаться и правильно питаться. Важно регулярно проходить скрининг, подчеркнул врач.

Ранее сообщалось, что в России могут начать применять вакцину против колоректального рака. Также разрабатывается персонализированная МРНК-вакцина, создаваемая в сотрудничестве НМИЦ радиологии и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи,