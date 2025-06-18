Названа особенность питания, защищающая от диабета

Разнообразие растительных продуктов в рационе снижает риск развития диабета второго типа. Особенно выраженный защитный эффект наблюдается у женщин и у людей без центрального ожирения. К такому выводу пришли исследователи из Университета Британской Колумбии. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

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Ученые проанализировали данные о питании и состоянии здоровья 13 937 человек. Из них у 10 363 участников за время наблюдения развился диабет второго типа. На основе рациона испытуемых специалисты сформировали пять индексов разнообразия: общий, а также отдельные — для овощей, альтернатив мяса, животных и растительных источников белка.

Анализ показал, что у людей, ежедневно употреблявших продукты из пяти различных групп — например, фрукты, овощи, цельные злаки, бобовые и молочные — риск диабета был на 14% ниже по сравнению с теми, чей рацион ограничивался тремя группами.

Наиболее выраженный защитный эффект обеспечивало разнообразие растительных источников белка. При включении в рацион трех и более его видов (например, бобовых, орехов и соевых продуктов), вероятность развития диабета снижалась уже на 25%. Схожие ассоциации наблюдались также у тех, кто активно потреблял овощи разных видов.

Ученые подчеркивают: разнообразие в рамках определенных категорий продуктов играет ключевую роль в профилактике диабета. Эта рекомендация особенно актуальна для растительного белка, который ранее уже показал способность улучшать качество сна и снижать риск хронических заболеваний в пожилом возрасте.