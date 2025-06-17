Фитнес-эксперты назвали преимущества мышечной массы для здоровья

Ferra.ru

Наращивание мышечной массы стало рекомендацией для людей любого возраста. Вот какую пользу от этого вы сможете получить.

Эксперты ответили, почему мышечная масса важна для здоровья
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Вы можете стать сильнее и подвижнее. За счёт этого вам будет легче в повседневной жизни носить продукты, поднимать ребёнка, передвигать мебель.

Вы можете снизить риск получения травмы. Сильные ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и основные мышцы помогают снять нагрузку с нижней части спины, когда вы поднимаете коробки или даже тяжёлый холодильник, чтобы перетащить их в машину. Брайан Бетанкур, клинический физиолог, добавляет, что наращивание мышц способствует стабильности суставов, целостности осанки, профилактике травм и даже долголетию, поскольку вы сохраняете функциональную независимость.

Вам будет легче контролировать уровень сахара в крови. До 80% глюкозы после еды усваивается мышцами. Скелетные мышцы при этом играют главную роль в регуляции уровня сахара в крови. Больше мышц - это больше инсулиночувствительных клеток, доступных для удаления глюкозы из кровотока. Мышечная ткань может также поглощать глюкозу без инсулина, особенно во время выполнения упражнений и после них.

Ваш метаболизм может улучшиться. Большая мышечная масса связана с более высокой скоростью метаболизма в состоянии покоя. Это значит, что чем больше у вас мышц, тем больше вы сжигаете калорий в покое. Считается, что 0,45 кг мышц сжигает около 6–7 ккал в сутки по сравнению с 1–2 ккал в день на 0,45 кг жира. Также скорость метаболизма тела может оставаться повышенной до 48 часов, а в некоторых случаях до 72 часов после силовой тренировки.

Вы можете стать более уверенными в себе. Исследование с участием 702 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 40 лет показало: те, кто регулярно занимался физическими упражнениями, включая силовые тренировки, имели более высокий уровень самоэффективности, самоуважения и осознанности своего тела. Похожие результаты дало другое исследование, проведённое среди 215 пожилых людей.

Ваши кости могут стать крепче. Мышечная масса тесно связана с большей минеральной плотностью костей. Наращивание мышц оказывает полезную для здоровья нагрузку на кости, улучшая их плотность и снижая риск возникновения остеопороза. Также оно может снизить риск возникновения травм, стабилизировать суставы, облегчить боль при артрите.

При старении у вас будет больше силы и выносливости. Большее количество мышц с годами означает большую силу, устойчивость и подвижность, снижение риска падений, травм, хрупкости костей. За счёт этого вы также лучше будете восстанавливаться, бороться с болезнями, сможете поддерживать работу мозга, предотвращать развитие хронических заболеваний.

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