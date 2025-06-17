Как правильно пить свежевыжатые соки

Свежевыжатые соки богаты витаминами и минералами, поддерживают пищеварение и насыщают влагой, особенно летом. Однако при проблемах с ЖКТ их нужно разбавлять водой, отметила врач-диетолог Маргарита Королева. По словам эксперта, свежевыжатый сок лучше всего выпить в первый час.

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Как утверждает специалист, свежевыжатые соки полезны для организма. Каждый вид сока содержит уникальные вещества, положительно влияющие на здоровье. Поэтому стоит пить соки из разных фруктов и овощей, доступных в летний сезон. Такие напитки поддерживают здоровье, утоляют жажду и помогают подготовить организм к снижению иммунитета осенью, отметила врач.

«Фрукты и овощи содержат разные кислоты, которые улучшают пищеварение, нормализуют микрофлору, борются с бактериями и обладают противовоспалительным действием», – рассказала Королева.

Диетолог добавила, что свежие соки богаты минералами и витаминами, важными для сердечно-сосудистой системы и кислотно-щелочного баланса. Минералы, по словам эксперта, такие как калий, кальций и магний, быстро усваиваются из соков, особенно из овощных. Витамины, в свою очередь, зависят от источника сока: витамина C больше в соке шиповника, черной смородины, лимона и апельсинов, передает Общественная Служба Новостей.

Королева также отметила, что соки промышленного производства вызывают доверие только при прямом отжиме, коротком сроке хранения и без добавок. Она предупредила, что промышленные соки увеличивают риск инсулинорезистентности и диабета 2-го типа у людей с избыточным весом, сниженной толерантностью к глюкозе или наследственной предрасположенностью. Эти напитки также способствуют набору веса из-за высокого содержания быстрых углеводов.

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предостерегла ранее от употребления свежевыжатого сока. По словам специалиста, этот напиток не приносит никакой пользы для здоровья и не лучше, чем газированные напитки.