Врач рассказал, почему летом опасно пользоваться наушниками

Летом растет число ушных заболеваний, причиной этого является ношение наушников в жаркое время. В ушах много сальных желёз, из-за этого они сильно потеют, в следствие чего появляются хорошие условия для распространения различных заболеваний.

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Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова рекомендует полностью отказаться от использования наушников. Она сообщила, что лучше их вообще исключить, так как происходит раздражение слизистой внутреннего уха, и можно совсем потерять слух. Внутреннее ухо является очень уязвимым, поэтому чем дальше звук, тем лучше, добавила она.

В качестве альтернативы врач рекомендует использовать большие наушники, воздействующие на внешнее ухо и не проходящие внутрь.

«Чтобы ничего не вставлять в уши, потому что это очень плохо: раздражение и воспаление. Ухо не предусмотрено, чтобы в него залазили, вставляли что-то. Природа нам не заложила туда никаких механизмов. Наушники могут переносить вирусы, грибковые заболевания, образовать фурункул. Часто появляется серная пробка, если она там накапливается, то это превращается в инфекцию и нужно системное лечения», — отметила отоларинголог в беседе с Радио 1.

Если все же использовать наушники, то надо постоянно обрабатывать их антисептиком, но и это не выход, заключила Елизарова.

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