Россиянам рассказали, после какого напитка не стоит садиться за руль

Врач Екатерина Кашух в беседе с РИАМО предупредила, что после употребления домашнего кваса лучше не садиться за руль, поскольку «живой» напиток продолжает бродить даже после приготовления.

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Как заметила специалист, пастеризованный промышленный квас содержит минимальное количество этилового спирта и считается безопасным для управления автомобилем, однако домашний квас, особенно «живой», продолжает бродить после приготовления, в результате чего в нем может накапливаться больше спирта, превышающего допустимые нормы. После употребления домашнего кваса врач рекомендует не садиться за руль, чтобы избежать риска ДТП.

Кашух пояснила, что квас бывает двух основных видов, а именно непастеризованный и промышленный пастеризованный. Она обратила внимание, что непастеризованный квас содержит живые микроорганизмы, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника и улучшают пищеварение. Пастеризованный квас, в свою очередь, подвергается нагреву, что уничтожает микроорганизмы, а для сохранения вкуса в него добавляют консерванты и стабилизаторы, уточнила специалист.

Врач также указала, что, в отличие от обычной газировки, квас содержит витамины группы B, а также витамины E, PP и никотиновую кислоту, которые полезны для иммунитета, сердца и сосудов, хотя их концентрация невелика. Кашух добавила, что квас к тому же является ферментированным продуктом с пробиотиками, а газировка – это просто сладкий газированный напиток без полезных микроорганизмов.