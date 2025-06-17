Россиянам рассказали, после какого напитка не стоит садиться за руль

Врач Кашух: после употребления домашнего кваса лучше не садиться за руль
Врач Екатерина Кашух в беседе с РИАМО предупредила, что после употребления домашнего кваса лучше не садиться за руль, поскольку «живой» напиток продолжает бродить даже после приготовления.
Как заметила специалист, пастеризованный промышленный квас содержит минимальное количество этилового спирта и считается безопасным для управления автомобилем, однако домашний квас, особенно «живой», продолжает бродить после приготовления, в результате чего в нем может накапливаться больше спирта, превышающего допустимые нормы. После употребления домашнего кваса врач рекомендует не садиться за руль, чтобы избежать риска ДТП.
Кашух пояснила, что квас бывает двух основных видов, а именно непастеризованный и промышленный пастеризованный. Она обратила внимание, что непастеризованный квас содержит живые микроорганизмы, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника и улучшают пищеварение. Пастеризованный квас, в свою очередь, подвергается нагреву, что уничтожает микроорганизмы, а для сохранения вкуса в него добавляют консерванты и стабилизаторы, уточнила специалист.
Врач также указала, что, в отличие от обычной газировки, квас содержит витамины группы B, а также витамины E, PP и никотиновую кислоту, которые полезны для иммунитета, сердца и сосудов, хотя их концентрация невелика. Кашух добавила, что квас к тому же является ферментированным продуктом с пробиотиками, а газировка – это просто сладкий газированный напиток без полезных микроорганизмов.
«Поэтому в выборе полезности продукта все же стоит отдать предпочтение квасу», – заключила собеседница издания.