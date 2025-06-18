Людям, не переносящим пыльцу березы, следует отказаться от клубники. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«При наличии такого иммунного ответа клубника может поддержать аллергическую реакцию и создать определенные проблемы для человека. Людям с подобными сложностями лучше избегать этой ягоды», — предупредила специалист.

Она добавила, что аллергическая реакция на ягоду может проявляться через проблемы с кожей.

При этом врач отметила, что клубника является очень полезной ягодой, обладающей большим количеством важных микроэлементов.

По ее словам, полезные вещества, содержащиеся в клубнике, воздействуют на органы зрения, когнитивные функции, поддерживают реологию крови, а также целостность, прочность и эластичность сосудистой стенки. Кроме того, они укрепляют иммунитет, обеспечивают профилактику онкопротекции и борются со старением организма в целом.