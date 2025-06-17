Каким мужчинам может угрожать рак кожи летом

Мужчины с редеющими волосами и стрижкой «под ноль» подвергаются повышенному риску развития рака кожи летом из-за отказа от головных уборов и солнцезащитного крема. Об этом изданию Mail Online рассказал дерматолог Росс Перри, медицинский директор британской клиники Cosmedics.

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По оценкам экспертов, около 17 100 случаев меланомы ежегодно — почти девять из десяти — вызваны повреждением клеток под воздействием ультрафиолетового излучения солнца или соляриев. Меланома остается самой агрессивной формой рака кожи: на нее приходится 80% летальных исходов при том, что она составляет лишь около 1% от всех случаев злокачественных новообразований кожи.

Врачи ожидают, что в 2025 году заболеваемость меланомой снова вырастет — уже на 20% по сравнению с 2023 годом.

По словам доктора Перри, у мужчин вторым по частоте местом локализации опухоли становятся голова и шея. Врач объяснил, что мужчины часто забывают наносить солнцезащитный крем на кожу головы, считая, что волосы обеспечивают достаточную защиту. Однако по мере их истончения или выпадения кожа становится уязвимой для солнечного облучения. Это особенно опасно, поскольку кожные покровы головы подвержены тем же повреждениям, что и открытые участки тела, а в ряде случаев — даже более восприимчивы.

Медик напомнил, что базально-клеточная и плоскоклеточная карциномы, как и меланома, часто локализуются на голове и шее. При этом опухоли волосистой части головы чаще диагностируют на поздних стадиях — в том числе из-за плохой видимости и невнимательности к ранним признакам.

Врачи советуют мужчинам пренебрегать защитой от солнца: носить головные уборы, ежедневно использовать крем с высоким SPF даже зимой и регулярно проверять кожу головы на предмет изменений.