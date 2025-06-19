Химик объяснил, как правильно дезинфицировать смартфон

Необходимо периодически дезинфицировать телефоны, однако неправильная дезинфекция может повредить экран, покрытие корпуса или внутренние компоненты устройства, предупредил в беседе с RT доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Лучше всего для дезинфекции смартфона подойдут растворы на основе изопропилового спирта (70—75%) или этилового спирта (не менее 60%). Эти соединения эффективно уничтожают патогены, но при этом не повреждают олеофобное покрытие экрана, в отличие от хлорсодержащих средств или перекиси водорода», — рассказал эксперт.

По его словам, важно избегать аэрозолей и прямого распыления на устройство.

«Вместо этого нанесите раствор на мягкую салфетку, например из микрофибры, и аккуратно протрите поверхность. Будьте осторожнее с разъёмами и динамиками: избыток жидкости может привести к коррозии контактов или нарушению работы акустики. Для этих зон лучше использовать слегка увлажнённую салфетку или ватную палочку, смоченную в спиртовом растворе», — добавил специалист.

После обработки необходимо дать устройству высохнуть в течение одной-двух минут перед использованием, посоветовал собеседник RT.

«Важно помнить, что частые протирания агрессивными средствами могут со временем ухудшить защитные покрытия экрана и корпуса. Поэтому для ежедневной очистки можно выбрать антибактериальные салфетки без спирта, а спиртовые растворы применять только при необходимости», — заключил Дорохов.

Ранее специалисты Денис Кувиков и Руслан Пермяков дали в беседе с RT рекомендации, как правильно и безопасно проводить дезинфекцию своего смартфона.