Перечислены напитки, которые снижают уровень сахара в крови

Уровень глюкозы в крови зависит от того, что вы едите и пьёте. Вот на какие напитки нужно особенно обращать внимание.

© Ferra.ru

Вода. Употребление простой воды связывают со снижением вероятности развития диабета 2 типа на 6%. Можете также добавлять в неё клубнику, базилик, лайм и настаивать.

Кофе. Регулярное употребление этого напитка помогает снизить риск возникновения диабета 2 типа. Но если вы добавляете в кофе много сахара, то можете потерять все его преимущества для контроля уровня глюкозы в крови.

Чёрный чай. Его тоже связывают с более низким риском развития диабета и осложнений от него. Как и в случае с кофе, ограничьте потребление добавленного сахара вместе с чаем.

Зелёный чай. Было доказано, что употребление такого чая снижает уровень сахара в крови натощак. Правда, не все исследования дают подобные результаты. Например, одно вообще не обнаружило преимуществ зелёного чая для уровня глюкозы в крови натощак или других маркеров сахара в крови у людей с диабетом 2 типа.

Молоко. Белки в молочных продуктах помогают снизить реакцию глюкозы в крови после приёма пищи. Американская диабетическая ассоциация рекомендует выбирать обезжиренное молоко или с низким содержанием жира.

Томатный сок. Согласно результатам одного небольшого исследования, те, кто выпивал около 207 мл томатного сока за 30 минут до высокоуглеводного завтрака, имели более низкий уровень сахара в крови, чем те, кто перед едой пил воду. Клетчатка в томатах может замедлить пищеварение и рост уровня глюкозы в крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.