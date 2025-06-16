Как работа в офисе влияет на тело

Работа в офисе и отсутствие физической активности могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирина Кабанова рассказала Life.ru о механизмах, которые негативно влияют на жизнь офисного работника.

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Первое, о чем говорит эксперт, - это нарушение осанки. Долгое сидение за компьютером в неправильной позе приводит к развитию кифоза (искривление верхнего отдела позвоночника) и лордоза (прогиб в пояснице, приводящий к болям в спине).

Также из-за длительного сидения нарушается кровообращение в ногах, что может привести к варикозному расширению вен. Сидячий образ жизни приводит и к набору веса, а лишний вес создает дополнительную нагрузку на суставы и позвоночник.

Кабанова отмечает, что отсутствие физической активности приводит к атрофии мышц спины, ягодиц и ног. А из-за ослабления мышц ухудшается осанка и растет вероятность получить травму.

Чтобы избежать всех этих неприятных последствий офисной жизни, эксперт рекомендует делать следующее: