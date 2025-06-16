Эксперт Кабанова рассказала, как работа в офисе влияет на тело
Работа в офисе и отсутствие физической активности могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирина Кабанова рассказала Life.ru о механизмах, которые негативно влияют на жизнь офисного работника.
Первое, о чем говорит эксперт, - это нарушение осанки. Долгое сидение за компьютером в неправильной позе приводит к развитию кифоза (искривление верхнего отдела позвоночника) и лордоза (прогиб в пояснице, приводящий к болям в спине).
Также из-за длительного сидения нарушается кровообращение в ногах, что может привести к варикозному расширению вен. Сидячий образ жизни приводит и к набору веса, а лишний вес создает дополнительную нагрузку на суставы и позвоночник.
Кабанова отмечает, что отсутствие физической активности приводит к атрофии мышц спины, ягодиц и ног. А из-за ослабления мышц ухудшается осанка и растет вероятность получить травму.
Чтобы избежать всех этих неприятных последствий офисной жизни, эксперт рекомендует делать следующее:
- Каждый день двигаться как можно больше
- Заняться йогой, пилатесом, растяжкой
- Уделять время мышцам спины
- Заменить сумку на рюкзак
- Оставить на видном месте записку-напоминание о правильной позе во время работы