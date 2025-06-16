Чем опасно сдерживание плача для мужчин

Подавляя плач, мужчины могут спровоцировать обострение заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказала врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

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Ранее ВЦИОМ провел исследование, согласно которому 27% российских мужчин не плакали более 10 лет. Еще 19% проявляли эмоции подобным образом хотя бы раз за прошедшее десятилетие.

По словам психолога, в российской социальной среде принято, что с детства мальчики не должны плакать. В любых ситуациях от них требуют оставаться сильными и сохранять терпение. Именно поэтому взрослые мужчины не умеют правильно проявлять эмоции, убеждена Софья Сулим.

"Важно сказать, что для мужчин абсолютно нормально плакать. Однако для этого нужны определенные условия. Например, безопасно проявить эмоции можно во время просмотра фильма в одиночестве или с близкими людьми, так как большинство навряд ли будет плакать при посторонних", – посоветовала эксперт. «Подавленные эмоции часто приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям: ишемической болезни сердца или стенокардии. Также страдает желудочно-кишечный тракт, так как из-за стресса развиваются гастриты, дуодениты, язвы и другие заболевания», —Софья Сулим, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии.

В то же время важно избегать ненормальных проявлений, например состояния аффекта. Это разрушительная эмоция, из-под влияния которой трудно выбраться, предупредила эксперт.

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