Что делать при первых симптомах отравления грибами

Даже опытный грибник может стать жертвой ядовитых грибов. И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала Life.ru, что нужно делать при первых симптомах отравления.

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По словам эксперта, отравление проявляется тошнотой, рвотой, болью в животе, диареей, а также головокружением, слабостью, потливостью, обмороками, судорогами и галлюцинациями. Первые симптомы могут появиться через 30 минут или спустя 6-24 часа после употребления грибов. При отравлении бледной поганкой - и через 2 суток.

Ирина Лялина отмечает, что при появлении подобных симптомов необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь. До приезда врачей пострадавшему нужно промыть желудок 2-3 раза, а после дать активированный уголь (1 таблетка на 10 кг массы тела). Также отравленного нужно поить водой, чтобы избежать обезвоживания.

Остатки грибов важно сохранить, чтобы врачам было проще поставить диагноз.

Эксперт подчеркивает, что смертельно опасно даже небольшое количество ядовитых грибов.