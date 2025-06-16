Как снизить риск развития слабоумия из-за наушников

Регулярное использование наушников на высокой громкости может значительно увеличить риск развития деменции. Об этом со ссылкой на невролога Байбинга Чена, известного в социальных сетях как doctor.bing, сообщает издание The Mirror.

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По словам доктора Чена, громкая музыка вредна не только для слуха, но и для мозга. Он подчеркнул, что даже легкая потеря слуха удваивает риск развития деменции, а тяжелая потеря слуха увеличивает его в пять раз.

Это происходит потому, что когда мозг испытывает трудности с обработкой звука, он перераспределяет ресурсы, отвлекая их от мышления и памяти, что приводит к ускорению когнитивного спада.

Доктор Чен признался, что ранее сам придерживался этой привычки, но впоследствии отказался от нее.

Данные Общества по борьбе с болезнью Альцгеймера подтверждают, что люди, у которых развиваются проблемы со слухом, могут иметь повышенный риск развития деменции. Кроме того, ухудшение слуха может быть одним из ранних симптомов, указывающих на возможное развитие этого заболевания.