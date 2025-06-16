Диетолог объяснила, почему острые блюда могут замедлить старение

Содержащийся в перце капсаицин может снижать вялотекущее системное воспаление.

Об этом сообщила в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» Елена Соломатина.

«Сейчас ещё проводятся исследования, но то, что всё равно капсаицин может понижать уровень системного воспаления вялотекущего, даёт надежду на то, что капсаицин сможет предохранить организм от раннего старения. Обычно такое вялотекущее воспаление ассоциировано с ранним возникновением и сердечно-сосудистых заболеваний, и как уже развитие и осложнение заболеваний сердечно-сосудистой системы, это и инфаркты, это и инсульты. И связанные с ним, естественно, если это инсульты и вообще дегенерации, даже микроинсульты, даже транзиторные какие-то ишемические атаки, всё это может привести к ухудшению памяти, то есть нарушению когнитивных способностей человека, к ухудшению ответной реакции мозга на какие-то воздействия, уже эндогенные даже, которые уже внутри организма. Поэтому, так или иначе, всё это может сохранить, по крайней мере, мозг в рабочем состоянии».

Ранее Соломатина сообщила о пользе острого перца для профилактики заболеваний ЖКТ. Продукт содержит капсаицин, способствующий сокращению продвижения пищи.