Насколько безопасны устройства для лечения следов от укусов комаров

Со следами укусов от комаров мы привыкли бороться с помощью мазей, гелей, есть и такие, кто просто ждет, когда раздражение пройдет самостоятельно. Однако сегодня на рынке представлен более современный способ для заживления мест укусов – это мини-гаджеты с особым механизмом воздействия.

Устройство для лечения следов от укусов комаров действуют по принципу нагревания места укуса или с помощью микроимпульсов тока. Воздействие тепла (примерно 50°C в течение 5 секунд) разрушает раздражающую кожу слюну комаров. Также тепло подавляет выработку гистамина, который запускает такие аллергические реакции как зуд и отек. Электрические микроимпульсы также помогают предотвращать отеки и зуд.

Роскачество рассказывает об исследовании двух аналогичных себе организаций – VKI (Австрия) и Stiftung Warentest (Германия), которые протестировали 10 устройств для лечения следов укусов.

На российских маркетплейсах можно приобрести три устройства:

Три товара можно приобрести на россйиских маркетплейсах: Heat it (USB-C), Beurer BR60 Insect Bite Healer, Sanitas SBR 55. В исследовании был еще один прибор – Bite Away PRO, который в России можно найти в версии Bite Away.

Лучшим признан товар марки Heat it. Он нагревает кожу до 51 °C и не выше, что исключает риск ожогов. Он компактный и функциональный – может подключаться через разъем USB-C к смартфону и работать от него, как от розетки.

Остальные названные выше товары также признаны безопасными.

Устройства, которые в исследовании вошли в список нерекомендуемых товаров, в России в продаже не найдены – это Bug Bite Thing Suction Tool, NoMasQuito Zap-It! и Berrcom Itch Healer. Они могут чрезмерно нагревать кожу или подавать бесконтрольное число микроимпульсов тока.

В тестировании также был один прибор, который отсасывал слюну насекомого из места укуса. Эксперты не рекомендуют покупать подобные гаджеты, поскольку научных доказательств эффективности такого подхода нет. Тем более, сразу воздействовать на место укуса не всегда есть возможность, а через промежуток времени такая процедура не будет иметь смысла.