Сколько нужно солнца для выработки достаточного количества витамина D?

Сибмеда

Дозированное пребывание на солнце помогает организму вырабатывать витамин D, однако, действовать по принципу «чем больше солнца, тем лучше» нельзя. Активное солнце в большом количестве может привести к рискам развития рака кожи.

Сколько нужно солнца для выработки достаточного количества витамина D
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Достаточно провести на солнце несколько минут, чтобы помочь организму вырабатывать витамин D – гормон, который поддерживает здоровье костей. Согласно исследованиям, порядка 10 минут полуденного солнца с 25% открытой поверхности тела, например, руками и ногами, могут быть достаточными для закрытия ежедневной потребности в витамине D в теплый сезон. В холодный сезон для получения такой же дозы солнца может потребоваться до двух часов, при том, что открытыми будут только 10% тела – лицо и руки, например, – рассказывает Verywell.

Солнцезащитный крем может блокировать часть УФ-лучей, способствующих выработке витамина D. Тем не менее, врачи рекомендуют использовать солнцезащитный крем для снижения риска рака кожи. Даже при использовании защитного средства организм сможет выработать некоторое количество витамина D.

Солнце – не единственный источник ценного витамина. Самый безопасный и регулярный способ его получения – диета: выбор продуктов, богатых витамином D, обогащенных продуктов питания или использование добавок при необходимости.

Для измерения уровня витамина D используется анализ крови. При обнаружении дефицита врач даст рекомендации, как его компенсировать.