Сколько нужно солнца для выработки достаточного количества витамина D?

Дозированное пребывание на солнце помогает организму вырабатывать витамин D, однако, действовать по принципу «чем больше солнца, тем лучше» нельзя. Активное солнце в большом количестве может привести к рискам развития рака кожи.

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Достаточно провести на солнце несколько минут, чтобы помочь организму вырабатывать витамин D – гормон, который поддерживает здоровье костей. Согласно исследованиям, порядка 10 минут полуденного солнца с 25% открытой поверхности тела, например, руками и ногами, могут быть достаточными для закрытия ежедневной потребности в витамине D в теплый сезон. В холодный сезон для получения такой же дозы солнца может потребоваться до двух часов, при том, что открытыми будут только 10% тела – лицо и руки, например, – рассказывает Verywell.

Солнцезащитный крем может блокировать часть УФ-лучей, способствующих выработке витамина D. Тем не менее, врачи рекомендуют использовать солнцезащитный крем для снижения риска рака кожи. Даже при использовании защитного средства организм сможет выработать некоторое количество витамина D.

Солнце – не единственный источник ценного витамина. Самый безопасный и регулярный способ его получения – диета: выбор продуктов, богатых витамином D, обогащенных продуктов питания или использование добавок при необходимости.

Для измерения уровня витамина D используется анализ крови. При обнаружении дефицита врач даст рекомендации, как его компенсировать.