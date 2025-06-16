Доктора рассказали, как смех влияет на здоровье

Врачи из клиники Майо заявили, что благодаря смеху улучшается состояние здоровья. Неожиданное влияние смеха на здоровье раскрыло издание Publimetro со ссылкой на специалистов.

© Lenta.ru

По словам врачей, смех имеет как краткосрочные, так и долгосрочные положительные эффекты для здоровья. К первым относится снабжение кислородом органов и тканей, снижение реакции на стресс, улучшение кровообращения и расслабление мышц.

Что же касается долгосрочного влияния смеха на здоровье, он, как заявили врачи, может облегчить боль, укрепляет иммунитет, улучшает настроение и снижает риск возникновения психических расстройств. В связи с этим они порекомендовали как можно чаще просматривать забавные фотографии, мемы, фильмы и журналы, а также искать в интернете сайты с шутками и смешными видеозаписями.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что иранские ученые выявили вред поцелуев для психики. Они, как утверждают исследователи, приводят к депрессии.