Названа еда, которая разрушает здоровую микрофлору человека

Фастфуд может негативно влиять на здоровую микробиоту людей, что нарушает иммунную систему, запускает аллергические реакции и не только. Об этом kp.ru рассказала врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ольга Жоголева.

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По ее словам, к таким последствиям также могут привести продукты глубокой переработки — сосиски, колбасы, полуфабрикаты, а также сладости, соусы и мороженое. Из-за дефицита разнообразных веществ микрофлору могут разрушать монодиеты.

Президент Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог, эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» Антонина Цвинария рассказала газете «Известия», что для поддержания здоровья важно не только убрать «плохие продукты», но и добавить «хорошие». По ее словам, для нормального функционирования организма взрослому человеку необходимо потреблять 25–30 г клетчатки в день.

Кроме того, к негативным факторам Жоголева отнесла злоупотребление алкоголем, курение и бесконтрольное применение антибиотиков и антисептиков. Врач также посоветовала не принимать препараты, снижающие кислотность желудка, без назначения специалистов.

Международная команда ученых до этого обнаружила связь между составом кишечной микробиоты и здоровьем костей. Новое исследование указывает: различия в составе микробиоты кишечника также могут играть ключевую роль в снижении плотности костей с возрастом.