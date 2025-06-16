Как традиционная японская диета способствует долголетию

Японская система питания «Вашоку, включенная в список нематериального наследия ЮНЕСКО, по мнению экспертов, во многом объясняет феномен японского долголетия. Она считается одной из самых здоровых в мире. По словам нутрициолога и эндокринолога Кати Янг, ее ключевой принцип заключается в сбалансированном соотношении растительных и животных продуктов.

Около 80% рациона составляют продукты растительного происхождения: рис, лапша, бобовые, грибы, тофу, овощи и водоросли, тогда как оставшиеся 20% приходятся на белковую пищу, преимущественно рыбу и морепродукты. Мясо и молочные продукты в традиционном японском меню встречаются крайне редко исторически сложилось, что животноводство не получило широкого распространения на островах.

Специалист подчеркивает, что такое питание обеспечивает организм полным спектром необходимых витаминов, минералов и микроэлементов. Растительные компоненты поставляют ценную клетчатку и антиоксиданты, а морепродукты богаты омега-3 жирными кислотами, важными для сердечно-сосудистой системы, и йодом, необходимым для нормальной работы щитовидной железы.

В меню по японской диете практически полностью отсутствует добавленный сахар. Как отмечают врачи, это не только помогает поддерживать здоровый вес, но и положительно влияет на когнитивные функции. Особого внимания заслуживает и сам подход к приему пищи японцы едят небольшими порциями, используя палочки, что способствует наслаждению пищей и предотвращает переедание.

Важной составляющей диеты являются ферментированные продукты маринованные овощи, фрукты и даже яйца. Они богаты пробиотиками, которые улучшают микрофлору кишечника, укрепляют иммунитет и даже влияют на умственные способности.

Японцы, придерживающиеся «Вашоку», предпочитают чистую воду и зеленый чай, который пьют медленно, небольшими глотками. Эта традиция не только помогает бороться со стрессом, но и поставляет в организм L-теанин аминокислоту, улучшающую работу мозга и, согласно исследованиям, способную отсрочить развитие болезни Альцгеймера, говорится в материале «Комсомольской правды.

Ранее врач-эндокринолог предупредила об опасности интервального голодания. Организм, не получая еду в должный промежуток времени, переходит в режим экономии энергии, что замедляет метаболизм.