Терапевт назвала опасный для бега возраст

Терапевт Татьяна Галеева рассказала россиянам, в каком возрасте занятия бегом могут привести к серьезным осложнениям.

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Как рассказала российский медик, людям старшего возраста стоит отказаться от занятий бегом и отдать предпочтение более спокойными физическими упражнениями. Альтернативами могут стать велосипед, плавание и ходьба, особенно скандинавская. По словам эксперта, если заниматься бегом после 60 лет, то появляется риск развития опасных недугов. Об этом пишет издание "Газета.Ru".

К 60 годам у пациентов могут развиться различные заболевания сердечно-сосудистой системы, которые при нагрузке бегом могут привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт, инфаркт, гипертонический криз, нарушение ритма, тромбозы различной локализации, – объяснила Галеева.

Кроме того, бег в пожилом возрасте может обернуться обострением заболеваний костной системы, например, остеопороза и остеоартроза. В некоторых случаях такая физическая активность может привести к перелому костей.

Также бег противопоказан при наличии некомпенсированных гормональных нарушениях со стороны щитовидной железы.

Врач добавила, что начинать заниматься бегом в пожилом возрасте можно только в щадящем режиме и после тщательного обследования у терапевта и кардиолога. Об этом пишет издание "РосБалт".