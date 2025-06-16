Врач рассказала, к чему приводит длительное голодание

Длительное голодание, которое стали практиковать россияне, стремящиеся похудеть, приводит к большим проблемам со здоровьем.

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«Такое долгое отсутствие еды в организме будет способствовать снижению уровня глюкозы крови, головной боли, развитию чувства слабости и в дальнейшем раздражительности и агрессии», – заявила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

Интервальное голодание, модное в этом сезоне, подчеркнула врач, приводит к гастритам и общему расстройству пищевого поведения.

Ранее «СП» сообщала о том, что эксперт назвала обезвоживание организма одной из причин усталости.