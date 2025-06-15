Врач рассказал, какой душ может вызвать обморок

Слишком горячий душ может представлять угрозу для здоровья, предупреждает немецкий врач Махъяр Маддахали. По его словам, высокая температура воды способна спровоцировать резкое снижение артериального давления, вызвать головокружение, а также нарушить защитные функции кожи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Как объяснил специалист, под действием высокой температуры кровеносные сосуды кожи расширяются — так работает естественный механизм охлаждения тела. Однако в некоторых случаях такая реакция может привести к головокружению и даже обмороку.

«Обморок в душе особенно опасен из-за твердых поверхностей в ванной комнате, — отметил Маддахали. — Падение может обернуться серьезной травмой».

Чтобы снизить риски, врач советует снижать температуру воды, если появляется чувство слабости. Людям с хроническими заболеваниями или склонностью к головокружениям медик рекомендует использовать поручни, противоскользящие коврики и даже скамейки для душа. Дополнительную безопасность могут обеспечить носимые устройства с функцией экстренного сигнала в случае падения.

Однако, как подчеркивает врач, термический стресс — не единственная опасность. Горячая вода может ухудшить состояние кожи и волос, а также ослабить работу иммунной системы.

«Горячая вода смывает естественные увлажняющие вещества с поверхности кожи, вызывая сухость и раздражение. Также повреждаются волосы: регулярное воздействие высоких температур повышает ломкость волосяных стержней и снижает их способность сопротивляться повреждениям», — пояснил доктор Маддахали.

Кроме того, чрезмерно горячий душ может вызвать дисбаланс микробиома кожи — естественного слоя полезных бактерий, который играет важную роль в поддержании иммунитета. По мнению некоторых специалистов, его разрушение может ослабить способность организма эффективно реагировать на внешние угрозы.