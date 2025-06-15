Диетолог ответил, поможет ли диета манула Тимофея вам похудеть

Любимец россиян и герой соцсетей, обитатель Московского зоопарка манул Тимофей ежегодно демонстрирует чудеса набора веса к зимнему периоду и удивительно эффективное похудение к лету. Сейчас Тимофей весит 3,7 кг, он сбросил набранный за зимний период вес благодаря особому пищевому и двигательному режиму. Как ранее рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, сейчас палласов кот находится в идеальной летней форме, он сбросил порядка трех килограммов. "Российская газета" решила выяснить, что помогает манулу радикально расставаться с накопленным жиром и применима ли подобная диета для людей. Эти вопросы мы задали врачу-эндокринологу, диетологу, эксперту телеканала "Доктор" Елизавете Золотовой.

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Как худел манул Тимофей?

Для подготовки к лету манула переводят на особый режим питания: в активной фазе разжировки пищу дают раз в день, а после достижения формы режим кормления строится так: через день по две порции, в остальные - по одной, три этом предусмотрен один разгрузочный день в неделю. Кроме того, ухаживающие за манулом сотрудники стараются кормить кота в разное время и оставлять порции в разных частях вольера, чтобы кот активно двигался в поисках добычи.

Как сказала "РГ" Елизавета Золотова, такой режим действительно помогает быстро избавиться от лишнего веса, однако он не совсем подходит людям, поскольку подразумевает жесткие ограничения.

«Мне хочется порадоваться за манула Тимофея и отметить тот факт, что как он, так и сотрудники зоопарка большие молодцы. Ведь всего за несколько месяцев манул снизил вес практически на 50% от исходного - это очень значимый результат, если экстраполировать данную цифру на людей. Что же касается нас, прямоходящих, то тут все работает схожим образом: если нас, людей, жестко ограничить в пище, то, безусловно, мы будем терять в весе, причем тем стремительнее, чем менее калорийным будет рацион», — отметила врач.

Именно этот принцип - уменьшение ежедневно потребляемых калорий - основной, о каком бы методе снижения веса ни шла речь. Его эффективность сводится к созданию дефицита энергии, то есть уменьшению потребления калорий или увеличению расхода энергии (чаще всего рекомендуют сочетать оба условия).

Как уменьшить калорийность рациона?

1. Считаем калории

«Создание дефицита энергии может быть достигнуто разными путями. Первый и самый очевидный - это ограничение калорий. Данный метод отличается достаточно высокой точностью, однако многим он дается тяжело, потому что требует от человека каждый раз, садясь за стол, вносить подсчеты в блокнот или приложение на телефоне, что для многих, особенно занятых, затруднительно», — говорит Золотова.

2. Следим за размером порции

Второй метод - это ограничение размера порций. В таком случае можно уже не высчитывать каждую съеденную калорию, а контролировать, чтобы размер каждого компонента блюда не выходил за рамки индивидуальной нормы. Хороший пример такого метода - "тарелка здорового питания" или "гарвардская тарелка", разработанная экспертами по питанию Гарвардской школы общественного здравоохранения. Схема очень простая: в ней визуально регламентировано, какое место в тарелке должны занимать белковые продукты, углеводный гарнир и овощи с фруктами.

3. Уменьшаем количество приемов пищи

Третий метод - это интервальное голодание, то есть чередование периодов, в течение которых можно есть все, с периодами голода.

«Собственно, у нашего Тимофея на протяжении нескольких месяцев была именно такая модель питания. Ведь как двухразовое питание, так и периодические разгрузочные дни являются различными вариациями интервального голодания. Интервальное голодание подразумевает, что в течение узкого временного промежутка человек ест то, что хочет, а затем более длительное время не позволяет себе съесть ничего. Например, завтракает и обедает в течение 6 часов (в 08:00 и в 14:00 соответственно), а затем следующие 18 часов ничего не ест. Периоды голода могут быть разными по продолжительности, как правило, от 14 до 18 часов. Ограничение времени приема пищи способствует снижению потребления калорий, что ведет к похудению и улучшению ряда показателей здоровья - наблюдается снижение инсулинорезистентности и артериального давления, улучшаются показатели холестерина и другие», — считает врач.

Есть ли риски?

Хотя интервальное голодание, как стиль питания, существует очень давно (под эту модель можно подвести и религиозные посты), особую популярность данный метод набирает в последние годы. И немудрено - интервальное голодание не требует от человека никаких особых затрат, но отличается при этом простотой и эффективностью.

«Если отвечать на вопрос без оговорок, то да, такой режим питания, как у нашего любимчика Тимофея, является хорошим инструментом быстро снизить вес, особенно если сочетать его с дополнительными занятиями спортом. Однако есть важное "Но!". В отличие от Тимофея, живущего в зоопарке и питающегося из кормушки, мы, люди, существа социальные. Это значит, что пища априори не может может выполнять одну лишь энергетическую функцию. Еда для нас - это и часть культуры, и способ общения или поощрения, и метод снятия тревоги и стресса. Иными словами, было бы хорошо просто сказать человеку: "Питайся раз в день!" Но на практике такие жестокие рамки тяжело даются большинству из нас. Ведь мы живем не в вакууме, а в социуме, где еда окружает нас повсюду», — отметила врач.

Окружающая нас среда (если не осознавать рисков и не подходить к составлению рациона сознательно), не способствует формированию правильных пищевых привычек и в целом гармоничному пищевому поведению.

«У многих людей с ожирением или избыточным весом есть те или иные проявления расстройства пищевого поведения, а необходимость соблюдения жестких временных рамок по приему пищи может привести к большим срывам и в конечном счете повторному набору веса», — объясняет доктор Золотова.

Для решивших попробовать интервальное голодание врач рекомендует: не стоит рассматривать режим как постоянную альтернативу адекватному и здоровому питанию.

«Если это ваша первая попытка, пускай ее продолжительность будет составлять не более 1-2 недель. Не делайте слишком длинный период голодания. Если вы привыкли есть в течение всего дня, то даже режим 12/12 или 10/14 (10 часов ешь, 12 часов голодаешь) может уже оказаться эффективным. В дальнейшем, по мере привыкания организма, период голода можно постепенно расширять до 18 часов. Не забывайте пить! Это особенно важно в период голода. Основа - чистая простая вода, но также можно и чай, кофе», — указала врач.

В периоды потребления пищи, необходимо стараться питаться сбалансированно, разнообразно и не переедать.

Важно знать, что интервальное голодание не является универсальным методом питания и подходит далеко не всем. К примеру, такая модель питания вредна для людей с обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта: гастритами, рефлюкс-эзофагитами, желчнокаменной болезнью и др. Таким пациентам рекомендовано, как правило, дробное питание небольшими порциями.