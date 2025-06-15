Помогает ли холодная вода похудеть

Употребление холодной воды ускоряет метаболизм и ускоряет насыщение, что может незначительно ускорить потерю лишнего веса. Об этом изданию Welness Pulse рассказала Элисса Б. Гартенберг, семейный врач из клиники Мэйо (США).

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По словам врача, тренд на употребление холодной воды получил широкое распространение в социальных сетях. Сторонники такого метода похудения утверждают, что при попадании холодной воды в организм возникает необходимость ее «нагревания», что увеличивает расход калорий. Доктор Гартенберг объяснила, что это утверждение в целом соответствует действительности.

«Когда тело подвергается воздействию холода, оно запускает так называемый холодозависимый термогенез. Это процесс, при котором организм вырабатывает тепло, сжигая больше калорий», — рассказала врач.

Однако, по словам специалиста, эффективно похудеть только с помощью холодозависимого термогенеза не получится. Эксперт сослалась на исследование ученых из Университета Гумбольдта, в ходе которого изучалось, как потребление воды влияет на скорость обмена веществ.

«Результаты показали, что употребление 500 миллилитров воды температурой 22 °C увеличивает скорость метаболизма примерно на 30% в час. С практической точки зрения это соответствует примерно 24 калориям. Само по себе это число невелико, но привычка пить воду является частью здорового распорядка дня», — уточнила доктор Гартенберг.

Врач добавила, что употребление воды перед едой также помогает контролировать аппетит.

«Исследование 2008 года, опубликованное в журнале «Ожирение», показало, что употребление 500 мл воды перед едой приводит к снижению потребления калорий и ускорению потери веса, особенно у людей среднего и старшего возраста. Такой эффект, вероятно, связан с растяжением желудка и ранней отправкой сигналов насыщения в мозг еще до поступления пищи», — объяснила эксперт.

Врач добавила, что холодная вода также может немного замедлять опорожнение желудка, что может продлить чувство насыщения. Тем не менее, этот эффект изучен в меньшей степени.