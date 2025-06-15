Когда следует носить солнцезащитные очки, а когда нет

Солнцезащитные очки — не только модный аксессуар, но и важный элемент защиты глаз от ультрафиолета. Однако учёные предупреждают: в некоторых случаях их ношение может лишить организм полезного солнечного воздействия.

© Чемпионат.com

Специалисты из Zest Science объясняют, что солнцезащитные очки блокируют не только вредные, но и полезные длины волн, необходимые для выработки витамина D. Этот витамин критически важен для иммунитета, настроения, работы мозга и здоровья костей. Поэтому в определённых ситуациях отказ от них может быть полезен.

Особенно важно получать утренний солнечный свет — 10-30 минут после пробуждения — чтобы улучшить энергию, настроение и когнитивные функции. При этом эксперты отмечают, что сидение у окна или ношение очков в пасмурную погоду не даст тех же преимуществ, поскольку стекло блокирует большинство полезных лучей.

Также эксперты подчёркивают необходимость адаптации глаз к разным условиям освещённости. Постоянное ношение солнцезащитных очков может привести к дискомфорту при переходе от яркого света в тень и наоборот.

Учёные не призывают полностью отказываться от солнцезащитных очков, они особенно нужны в яркие солнечные дни. Однако рекомендуют дозированно принимать солнечные ванны, чтобы поддержать здоровье.