Как сходить в баню с пользой

В бане лучше находиться не более трех часов, а перед ее посещением надо измерить давление. Такие советы в Международный банный день дал Telegram-канал "Роспотребнадзор рекомендует".

Прежде всего, к бане надо подготовиться. За час до этих приятных процедур лучше ничего не есть, также важно проконтролировать показатели артериального давления. Кроме того, подобные оздоровительные мероприятия противопоказаны при простуде и обострении заболеваний.

В парилке начинайте с умеренной температуры, повышая ее постепенно. В условиях банного жара лучше лежать, а не сидеть - это поможет избежать перегрева. В целом продолжительность сеанса должна составлять не более трех часов. Следите за своим самочувствием, в случае дискомфорта сразу отправляйтесь на выход.

Одним из способов охладиться в бане является купание в бассейне, однако не стоит окунаться в него, если почувствуете от воды резкий запах хлора.

После оздоровительных банных процедур примите душ и увлажните кожу кремом, советуют в Роспотребнадзоре.

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