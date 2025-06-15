Назван самый полезный для спины стиль плавания

Выбор стиля плавания зависит от целей, уровня физической подготовки и состояния здоровья. Каждый стиль имеет свои особенности и преимущества. Например, плавание на спине и вольным стилем способствует выравниванию позвоночника и укреплению мышц спины, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры морфологии Пироговского Университета Ярослав Гурин.

© Unsplash

«Плавание на спине — единственный стиль, при котором лицо остается над водой, что облегчает дыхание и снижает нагрузку на шею. Этот стиль особенно полезен для коррекции осанки и укрепления мышц спины. Он рекомендован людям с искривлением позвоночника, гипертонией или респираторными нарушениями», – отметил Гурин.

Кроль, по словам врача, считается самым быстрым и энергозатратным стилем. Он активно развивает выносливость, укрепляет мышцы груди, плеч, спины, пресса и ног, а также эффективно сжигает калории. Этот стиль особенно хорош для тех, кто хочет похудеть, повысить общую физическую форму и тренировать сердечно-сосудистую систему. Однако он требует определенного уровня подготовки и координации.

«Брасс — самый спокойный и экономичный стиль плавания. Он подходит для длительных заплывов без чрезмерной усталости, укрепляет ноги, спину и грудные мышцы, развивает координацию и ритм дыхания. Благодаря мягкой нагрузке брасс идеален для пожилых людей, начинающих пловцов, а также для тех, кто восстанавливается после травм или имеет проблемы с позвоночником», – отметил врач.

Баттерфляй, по словам Гурина, — самый технически сложный и физически требовательный стиль. Он обеспечивает мощную нагрузку на мышцы корпуса, плеч, спины и ног, развивает силу, гибкость и дыхательную выносливость. Этот стиль подходит только опытным и хорошо подготовленным пловцам, поскольку требует высокой координации и силы.