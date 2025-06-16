Действительно ли магний способствует улучшению сна?

Действительно ли магний полезен?

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“Магний - это микроэлемент, содержащийся в организме, который играет ключевую роль в выработке энергии, работе сердечно-сосудистой и нервной систем”, - говорит Шелби Харрис, клинический психолог, специализирующийся на поведенческом сне.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять взаимосвязь между сном и магнием, но уже известно, что употребление магния может помочь расслабить нервную систему, что приведет к снижению тревожности, а этот успокаивающий эффект, в свою очередь, может способствовать качественному сну.

Помимо пользы для сна, педиатр Анджела Холлидей-Белл говорит, что магний выполняет множество функций в организме: он помогает регулировать нервную функцию и мышечную активность, стабилизировать кровяное давление, способствует здоровью костей и выработке энергии. Кроме того, доказано, что он улучшает настроение.

Магний не только расслабляет мышцы и способствует выработке вещества, необходимого для создания спокойствия в мозге и теле, он также успокаивает нервы и нервную систему - помогает снизить стресс и регулировать уровень кортизола, нашего гормона стресса, который, если его не контролировать, может нарушить сон.

В чем разница между магнием и мелатонином?

Они по-разному поддерживают организм. Магний - это микроэлемент, который помогает вашему разуму и телу расслабиться перед сном, а мелатонин - это гормон, который сигнализирует мозгу, когда пора спать. Вы можете употреблять магний, чтобы естественным образом влиять на расслабление и восстановление, или не получаете достаточного количества магния из своего рациона.

Добавки магния и мелатонина прекрасно сочетаются. При совместном использовании они обеспечивают синергическое действие для улучшения засыпания, уменьшения симптомов бессонницы и более структурированного режима сна.