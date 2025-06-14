Врач предупредила об опасных способах лечения мозолей

Мозоли возникают из-за трения или давления, приводя к отслоению кожи и заполнению полости межклеточной жидкостью. О том, что делать при появлении мозолей, рассказала доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, терапевт Юлия Якиманская.

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Врач объяснила, что мозоли могут возникать из-за заболеваний, таких как артроз, артрит, плоскостопие, варикоз, сахарный диабет, и нарушения кровообращения. Их появление также связано с недостаточной гигиеной ног и повышенным весом.

По словам эксперта, мягкая мозоль представляет собой пузырь с прозрачной жидкостью, а при повреждении сосудов внутри может быть кровь. Это сопровождается болью и жжением, а при травмировании образуется рана, повышающая риск инфекции.

Якиманская добавила, что осложнения проявляются покраснением, отеком и болью. Врач рекомендует обработать пузырь антисептиком, сделать небольшой надрез у его основания, повторно продезинфицировать и наложить стерильную повязку. Маленькие мозоли прокалывать не следует: они высыхают и отпадают сами.

Для обработки лучше использовать щадящие антисептики, избегая зеленки и йода, которые могут вызвать ожог тканей и замедлить заживление. Обычно ранка заживает за пять–семь дней.

При подозрении на инфицирование мозоли, а именно в случае усиления болей, появления отека, покраснения или мутного отделяемого, необходимо обратиться к хирургу, — заявила Юлия Якиманская в разговоре с «Газета.ру».

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