Доктор развеял миф о питании по группе крови

Теория о связи группы крови с оптимальным рационом является ярким примером псевдонауки. В действительности генетически обусловленные признаки крови не влияют на усвоение питательных веществ. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве «+Я» Павел Трахтман.

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Ученый объяснил, что диета по группе крови — это система питания, разработанная американским доктором Питером Д'Адамо. Он предположил, что пищевые предпочтения и образ жизни предков людей были связаны с группой крови: у охотников и собирателей была одна группа крови, у земледельцев — другая, а у кочевников — третья.

«Теория Д'Адамо появилась почти 30 лет назад, но никаких серьезных исследований, которые подтвердили бы ее, нет. Группа крови определяется антигенами на поверхности эритроцитов и не влияет на усвоение белков, жиров или углеводов», – рассказал «Газете.Ru» эксперт.

Специалист отметил, что обладателям всех групп крови при составлении рациона важно руководствоваться одинаковыми принципами: соблюдать баланс нутриентов, учитывать возраст, пол, уровень активности и хронические заболевания, готовить из качественных продуктов и соблюдать график приемов пищи.