Всегда ли бегать полезно для организма

Ходьба, бег, плавание - эти универсальные активности естественны для нашего организма и считаются необходимыми для поддержания здоровья сердца и сосудов и продления активного периода жизни. И все-таки к бегу вопросов больше: например, если у человека лишний вес, интенсивные занятия бегом очень скоро отразятся на состоянии суставов - начнут болеть колени. Если вы решили заняться бегом, как и когда это лучше сделать без ущерба для здоровья? На вопросы "Российской газеты" ответил доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Федор Евдокимов.

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Правда ли, что бег бывает вреден?

Бег бегу рознь. Если мы говорим о беге, необходимость в котором возникла внезапно и требует больших физических усилий (например, если приходится догонять последний уходящий автобус, или когда вы куда-то опаздываете и ускоряетесь изо всех сил), то такой бег является вредным и его надо минимизировать. В таких случаях бег не только отрицательно сказывается на эмоциональном фоне человека, но и перенапрягает все системы организма, в первую очередь сердечно-сосудистую. Если же говорить о плановом, регулярном беге в рамках физкультурных тренировок, то в большинстве случаев он положительно влияет на весь организм. Человеческий организм очень сложный механизм с многими взаимно пересекающимися системами регулирования, но имеющий определённые правила функционирования. Одно такое правило или даже закон - если что-то не используется человеком, то это перестаёт правильно функционировать, атрофируется. В это плане бег значительно лучше лежания на диване, но нагрузка должна быть не чрезмерной, не изматывающей, а по силам и в радость.

Правда ли, что регулярный бег замедляет старение сердечно-сосудистой системы?

К этому утверждению надо относиться с определенной осторожностью. С одной стороны, не только бег, но и другие дозированные физические нагрузки улучшают обменные процессы и при правильном питании препятствуют появлению избыточной массы тела, а также алиментарых нарушений (например, дислипидемий). Но старение всего организма и отдельных его тканей - это заложенной природой механизм, реализуемый на разных уровнях, и один только бег не сможет затормозить его. Другое дело, что регулярные нагрузки тренируют и мышечный аппарат, и сердечно-сосудистую систему, и это продлевает активный период жизни. То есть бег, как и другие регулярные физические активности, помогает человеку большее количество времени из отведенной на жизнь чувствовать себя более комфортно, более сильным - тут тренировки, в том числе беговые, как раз могут помочь - за счёт увеличения компенсаторных свойств сердца и сосудов, да и всего организма в целом. По сути, мы говорим о том, как "продлить молодость".

Почему перед занятиями бегом нужна консультация врача?