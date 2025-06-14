Почему красное мясо необходимо для женского здоровья

Женщинам необходимо включать красное мясо в рацион, особенно в периоды грудного вскармливания, беременности и при сильных месячных кровотечениях. Об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Лозикова, пишет РИА «Новости.

По словам врача, женщинам необходимо восполнение запасов железа, дефицит которого возможен в указанных ситуациях. Для этого полезно периодически включать в меню говядину, баранину и телятину. Эти продукты содержат железо и белок, способствующий укреплению волос, ногтей и кожи.

Недостаточное потребление белков животного происхождения может привести к различным негативным последствиям, таким как слабость, нарушение менструального цикла и ухудшение общего состояния после родов. Чтобы повысить усвоение железа организмом, врач советует сочетать блюда из красного мяса с источниками витамина C, например овощами и фруктами.

Ранее нутрициолог Наталья Фарисеева рассказала, что пищевая соль положительно влияет на настроение и регулирует уровень глюкозы в крови. Соль необходима организму для нормального функционирования пищеварительного тракта, поскольку стимулирует выработку соляной кислоты в желудке. Исследования показали ее способность стабилизировать уровень сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом, уменьшая потребность в инсулине. Кроме того, существуют научные доказательства действия соли как антидепрессанта.