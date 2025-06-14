Химик предупредил об опасности женских гигиенических средств

В женских гигиенических средствах может содержаться глифосат, – гербицид, используемый при выращивании хлопка, рассказала «Газете.Ru» химик, преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Марина Рудакова.

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«Он, как и другие пестициды (гербициды входят в пестициды), может попасть в средства для женской гигиены через хлопок, из которого они производятся. Помимо пестицидов в женских гигиенических средствах также могут присутствовать: диоксины и фураны, которые образуются при отбеливании целлюлозы, фталаты, которые используются для придания гибкости материалам, и различные отдушки», – добавила Рудакова.

По ее словам, контакт любого вещества со слизистой ускоряет поступление его в кровь, так как при данном контакте всасывание происходит напрямую, минуя так называемые «фильтры» организма, например печень.